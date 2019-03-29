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Дальнее зарубежье 29.03.2019 12:16

Китай уменьшит розничные цены на бензин и дизтопливо вслед за снижением НДС

Китай снизит розничные цены на автомобильное топливо вслед за изменением ставки НДС.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР принял решение уменьшить с 1 апреля стоимость тонны бензина на 225 юаней ($33,4) и дизельного топлива - на 200 юаней, сообщает агентство "Синьхуа".

НДС на нефтепродукты со следующего месяца будет снижен до 13% с нынешних 16%.

В связи с изменением цен госкомитет призвал крупнейшие нефтяные компании страны, включая PetroChina, Sinopec и CNOOC, принять меры для обеспечения стабильности рыночных поставок и неукоснительно соблюдать государственную ценовую политику.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ТОПЛИВО, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]