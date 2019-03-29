Китай уменьшит розничные цены на бензин и дизтопливо вслед за снижением НДС

Китай снизит розничные цены на автомобильное топливо вслед за изменением ставки НДС.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР принял решение уменьшить с 1 апреля стоимость тонны бензина на 225 юаней ($33,4) и дизельного топлива - на 200 юаней, сообщает агентство "Синьхуа".

НДС на нефтепродукты со следующего месяца будет снижен до 13% с нынешних 16%.

В связи с изменением цен госкомитет призвал крупнейшие нефтяные компании страны, включая PetroChina, Sinopec и CNOOC, принять меры для обеспечения стабильности рыночных поставок и неукоснительно соблюдать государственную ценовую политику.