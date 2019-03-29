В защиту памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков собрано свыше 17 тыс. подписей

За эту неделю под инициативой лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок в защиту памятников борцам с нацизмом на портале "Manabass.lv" подписались уже более 17 000 жителей республики.

Один из этих объектов - памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Узварас.

Сейчас в публичном пространстве Латвии все громче звучат призывы снести памятники борцам против нацизма, способствующие расколу общества и угрожающие единству Европы, отмечает Т.Жданок.

"Латвия должна быть едина с остальной Европой и законом гарантировать сохранение памятников борцам с нацизмом", - подчеркивает автор инициативы.

Т.Жданок призывает Сейм разработать закон о защите мемориальных сооружений и включить в него раздел о сохранении памятников борцам с нацизмом.

Тем временем на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано более 10 000 подписей за демонтаж памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Сбор подписей был начат в 2017 г Угисом Полисом, который напоминает, что памятник был открыт в 1985 году, в период "советской оккупации Латвии".

Ранее аналогичная инициатива о демонтаже памятника Победы была отклонена мандатной комиссией Сейма, так как договор между Латвией и Россией предусматривает взаимное сохранение мемориальных объектов и мест массовых захоронений.

У.Полис отмечает, что поданная им инициатива предусматривает изменения в этой статье договора.