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Дальнее зарубежье 29.03.2019 19:34

В защиту памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков собрано свыше 17 тыс. подписей

За эту неделю под инициативой лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок в защиту памятников борцам с нацизмом на портале "Manabass.lv" подписались уже более 17 000 жителей республики.

Один из этих объектов - памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Узварас.

Сейчас в публичном пространстве Латвии все громче звучат призывы снести памятники борцам против нацизма, способствующие расколу общества и угрожающие единству Европы, отмечает Т.Жданок.

"Латвия должна быть едина с остальной Европой и законом гарантировать сохранение памятников борцам с нацизмом", - подчеркивает автор инициативы.

Т.Жданок призывает Сейм разработать закон о защите мемориальных сооружений и включить в него раздел о сохранении памятников борцам с нацизмом.

Тем временем на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано более 10 000 подписей за демонтаж памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Сбор подписей был начат в 2017 г Угисом Полисом, который напоминает, что памятник был открыт в 1985 году, в период "советской оккупации Латвии".

Ранее аналогичная инициатива о демонтаже памятника Победы была отклонена мандатной комиссией Сейма, так как договор между Латвией и Россией предусматривает взаимное сохранение мемориальных объектов и мест массовых захоронений.

У.Полис отмечает, что поданная им инициатива предусматривает изменения в этой статье договора.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РУССКИЕ, ВОЙНА, ПАМЯТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]