Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.0262 GBR   2.2221 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.30 -0.11 Brent 67.82 -0.01

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 30.03.2019 00:43

Баку надеется на увеличение товарооборота с Веной – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашает австрийские компании к более активному сотрудничеству с Баку с целью увеличения взаимного товарооборота.

«На встрече с федеральным президентом Австрии Ван дер Белленом, сообщив об учреждении Совместного совета сотрудничества для развития торгово-экономических связей между нашими странами и проведении в Вене его первого заседания, президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что сотрудничество в этом формате создаст возможность для увеличения торгового оборота и более активной работы австрийских компаний в Азербайджане», - сообщает сайт главы государства.

Информируя В. дер Беллена о транспортных проектах, реализуемых в регионе по инициативе Азербайджана, И.Алиев отметил, что австрийские компании также смогут воспользоваться возможностями данной транспортной инфраструктуры.

«На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивается в информации.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Шпионский скандал не может ухудшить отношения между Австрией и Россией на длительный период - австрийский президент Глава МИД Турции не ждет подвижек в вопросе вступления в ЕС, пока председательствовать в блоке будет Австрия Курц заявил о необходимости вывести отношения России и ЕС из тупика Завершается дипломатическая миссия посла Австрии в Азербайджане

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]