Баку надеется на увеличение товарооборота с Веной – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашает австрийские компании к более активному сотрудничеству с Баку с целью увеличения взаимного товарооборота.
«На встрече с федеральным президентом Австрии Ван дер Белленом, сообщив об учреждении Совместного совета сотрудничества для развития торгово-экономических связей между нашими странами и проведении в Вене его первого заседания, президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что сотрудничество в этом формате создаст возможность для увеличения торгового оборота и более активной работы австрийских компаний в Азербайджане», - сообщает сайт главы государства.
Информируя В. дер Беллена о транспортных проектах, реализуемых в регионе по инициативе Азербайджана, И.Алиев отметил, что австрийские компании также смогут воспользоваться возможностями данной транспортной инфраструктуры.
«На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивается в информации.
Р.Бабаев
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