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СНГ 31.03.2019 09:55

Причиной вынужденной посадки вертолёта в Татарстане мог стать отказ двигателя - транспортная прокуратура

Вынужденная посадка вертолета Ми-2 в Татарстане, предположительно, произошла по причине отказа левого двигателя, сообщили агентству "Интерфакс" в Приволжской транспортной прокуратуре.

Собеседник агентства также уточнил, что судно принадлежит Казанскому авиапредприятию.

"Татарской транспортной прокуратурой в настоящее время организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и законности использования воздушного пространства", - добавил представитель прокуратуры.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану сообщала, что информация о вынужденной посадке воздушного судна поступила в 19:09 мск.

"Вертолет Ми-2, следовавший из н.п. Студенцы в н.п. Песчаные Ковали (облетал нефтепровод Холмогоры - Клин), совершил вынужденную посадку вблизи н.п. Старое Шигалеево Пестречинского района. В медицинской помощи не нуждаются. Силами предприятия-эксплуатанта организована охрана вертолета", - говорилось в сообщении.

В МВД Татарстана агентству сообщили, что вертолет совершил вынужденную посадку в связи с погодными условиями.

В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России в свою очередь добавили, что на борту судна, по предварительным данным, находились три человека.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, организована доследственная проверка.

Решение по ремонту авиасудна или эвакуации его с места происшествия будет приниматься в воскресенье.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ВЕРТОЛЕТ, ДВИГАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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