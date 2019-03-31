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Регион 31.03.2019 10:40

Выборы в местные органы власти проходят в Турции

В воскресение в Турции начались выборы в местные органы самоуправления.

Избирателям предстоит избрать мэров городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост, депутатов сельских советов.

В выборах могут принять участие более 57 млн человек.

Как отмечают наблюдатели, результаты выборов могут стать своеобразной проверкой для партии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана "Партия справедливости и развития", которая может проиграть выборы в Анкаре и Стамбуле на фоне возникших в экономике Турции проблем: рецессии, роста безработицы и двузначной инфляции.

"Партия справедливости и развития " постоянно выигрывала проводимые каждые пять лет местные выборы с 2002 года, когда она пришла к власти.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РЕГИОНЫ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]