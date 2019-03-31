Выборы в местные органы власти проходят в Турции

В воскресение в Турции начались выборы в местные органы самоуправления.
Избирателям предстоит избрать мэров городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост, депутатов сельских советов.
В выборах могут принять участие более 57 млн человек.
Как отмечают наблюдатели, результаты выборов могут стать своеобразной проверкой для партии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана "Партия справедливости и развития", которая может проиграть выборы в Анкаре и Стамбуле на фоне возникших в экономике Турции проблем: рецессии, роста безработицы и двузначной инфляции.
"Партия справедливости и развития " постоянно выигрывала проводимые каждые пять лет местные выборы с 2002 года, когда она пришла к власти.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»