Алиев поздравил Эрдогана с победой правящей партии Турции на выборах в органы местного самоуправления

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в воскресенье в телефонной беседе своего турецкого коллегу Реджеба Таййипа Эрдогана с победой возглавляемой им «Партии справедливости и развития» на прошедших 31 марта муниципальных выборах, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эта победа демонстрирует оказываемую турецким народом поддержку президенту Реджебу Таййипу Эрдогану и проводимой им политике», - сказано в сообщении.
Р.Т.Эрдоган поблагодарил своего азербайджанского коллегу за телефонный звонок и поздравления.
В процессе беседы президенты выразили уверенность в дальнейшем развитии и укреплении дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией.
Р.Бабаев
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