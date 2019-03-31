Алиев поздравил Эрдогана с победой правящей партии Турции на выборах в органы местного самоуправления

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в воскресенье в телефонной беседе своего турецкого коллегу Реджеба Таййипа Эрдогана с победой возглавляемой им «Партии справедливости и развития» на прошедших 31 марта муниципальных выборах, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эта победа демонстрирует оказываемую турецким народом поддержку президенту Реджебу Таййипу Эрдогану и проводимой им политике», - сказано в сообщении.

Р.Т.Эрдоган поблагодарил своего азербайджанского коллегу за телефонный звонок и поздравления.

В процессе беседы президенты выразили уверенность в дальнейшем развитии и укреплении дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

Р.Бабаев