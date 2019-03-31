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Внешняя политика 31.03.2019 23:33

Алиев поздравил Эрдогана с победой правящей партии Турции на выборах в органы местного самоуправления

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в воскресенье в телефонной беседе своего турецкого коллегу Реджеба Таййипа Эрдогана с победой возглавляемой им «Партии справедливости и развития» на прошедших 31 марта муниципальных выборах, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эта победа демонстрирует оказываемую турецким народом поддержку президенту Реджебу Таййипу Эрдогану и проводимой им политике», - сказано в сообщении.

Р.Т.Эрдоган поблагодарил своего азербайджанского коллегу за телефонный звонок и поздравления.

В процессе беседы президенты выразили уверенность в дальнейшем развитии и укреплении дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]