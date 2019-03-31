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СНГ 31.03.2019 23:59

Порошенко считает, что украинцы сломали российский сценарий первого тура выборов президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что уже в первом туре президентских выборов украинцы сломали российский сценарий и поступят так же во втором туре.

"Мы - украинцы - сломали российский сценарий первого тура, поскольку точно не Порошенко хотели видеть во втором туре. Ничего у вас не выйдет, друзья и недруги из России. Украинцы также сломают вам сценарий и во втором туре", - сказал П.Порошенко в заявлении для прессы в воскресенье вечером.

По его словам, первый тур - это была игра в одни ворота, "Кремль, олигархи перешли все красные линии - вы видели, что происходило в течение последних двух недель".

П.Порошенко поблагодарил украинских избирателей за то, что они смогли "отделить зерна от плевел".

П.Порошенко высказал мнение, что российский президент в отношении выборов на Украине "рассчитывает на приемлемый для себя результат, он мечтает о мягком, податливом, ласковом, хихикающем, необразованном, слабом, идеологически аморфном и политически неопределенном президенте Украины".

"Не подарим ему этот шанс. Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он вынужден будет согласиться на голубые каски миротворцев ООН", - сказал П.Порошенко.

Президент Украины убежден, что выборы были свободные, демократические и отвечали всем стандартам ОБСЕ.

Он сказал, что Москва не раз заявляла, что готова работать с любым президентом, только не с П.Порошенко. "Придется еще поработать с Порошенко", - уверен он.

Президент также отметил, что не чувствует никакой эйфории после первого тура и намерен сделать выводы.

"Я не чувствую никакой эйфории, я критически и твердо понимаю тот сигнал, который общество подает сегодня действующей власти. Это суровый урок для меня и для всей нашей команды. Это является абсолютно серьезным поводом для тщательной работы над ошибками, допущенными в течение последних лет. Но не ошибается тот, кто ничего не делает", - сказал П.Порошенко.

Также, обращаясь к молодым избирателям, которые хотят перемен в стране, он призвал их к объединению.

"Я хочу сегодня обратиться к молодому поколению, к тем, кому сейчас меньше 30. Вы видите изменения в стране, но хотите, чтобы изменения были ближе и быстрее. Я полностью разделяю ваше желание", - сказал П.Порошенко.

По его словам, чтобы достичь качественных изменений, необходимо объединиться и не тратить время.

"Я полностью понимаю мотивы вашего недовольства. Я услышал вас и прошу - услышьте и вы меня: всё, что мы делали в течение 5 лет, по большому счету - для будущего Украины, для будущего поколения", - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что именно молодежи решать, кто будет верховным главнокомандующим, кто будет вести переговоры с президентом РФ и западными партнерами. "И представлять Россию (на переговорах - ИФ) будет не Максим Галкин и не Евгений Петросян, и чтобы вы знали, на всякий случай, представлять Россию будет Путин", - добавил П.Порошенко.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ВЫБОРЫ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]