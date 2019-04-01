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СНГ 01.04.2019 09:42

Саакашвили отказался от планов вернуться в Украину 1 апреля из-за прохождения Порошенко во второй тур президентских выборов

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, планировавший прибыть в Украину 1 апреля, пояснил, что такие намерения он собирался осуществить, если действующий президент Украины Петр Порошенко не проходит во второй тур.

Отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала "Настоящее время" о том, остаются ли в силе его планы прилететь в Украину 1 апреля, М.Саакашвили сказал: "Нет, я с самого начала сказал: я думаю, что Порошенко не пройдет во второй тур, и я прилечу. (...) Если он не пройдет - я прилечу".

М.Саакашвили уточнил, что как только П.Порошенко "потеряет власть и его приказ не пускать меня в страну утратит силу (это не вызывает сомнений)", тогда он обязательно воспользуется "законным правом вернуться в Украину".

"У меня есть четкое желание приехать в Киев, еще раз увидеть Одессу... увидеть своих друзей", - сказал экс-глава Одесской ОГА.

Как сообщалось, в марте М.Саакашвили в интервью одному из украинских изданий заявил, что намерен 1 апреля прилететь в Украину, поскольку уверен, что действующий президент П.Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов, поэтому мешать его въезду в страну никто не будет. В подтверждение своих намерений тогда он продемонстрировал на телефоне купленный билет.

После этого спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян пояснил, что в отношении М.Саакашвили действует запрет на въезд на территорию Украины до 2021 года.

В июле 2017 года П.Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ПЛАНЫ


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