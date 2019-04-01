Положительное сальдо по денежным переводам в Азербайджан в 2018г превысило $718 млн - ЦБ

Денежные переводы в Азербайджан в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились на 5,8%, денежные переводы за рубеж - на 5,4%, положительное сальдо по переводам составило $718,3 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"В 2018 году согласно данным платежного баланса, денежные переводы в Азербайджан составили $1 млрд 79,7 млн, что на 5,8% больше показателя 2017 года", - отметили в ЦБ.
При этом денежные переводы из Азербайджана за рубеж за отчетный период увеличились на 5,4% - до $361,4 млн.
Таким образом, объем денежных переводов в Азербайджан в 3 раза превысил объем денежных переводов за рубеж.
"В результате, положительное сальдо по денежным переводам за 2018 год составило $718,3 млн", - подчеркнули в банке.
По итогам 2017 года положительное сальдо по денежным переводам составило $677,3 млн.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»