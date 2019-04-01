Положительное сальдо по денежным переводам в Азербайджан в 2018г превысило $718 млн - ЦБ

Денежные переводы в Азербайджан в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились на 5,8%, денежные переводы за рубеж - на 5,4%, положительное сальдо по переводам составило $718,3 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"В 2018 году согласно данным платежного баланса, денежные переводы в Азербайджан составили $1 млрд 79,7 млн, что на 5,8% больше показателя 2017 года", - отметили в ЦБ.

При этом денежные переводы из Азербайджана за рубеж за отчетный период увеличились на 5,4% - до $361,4 млн.

Таким образом, объем денежных переводов в Азербайджан в 3 раза превысил объем денежных переводов за рубеж.

"В результате, положительное сальдо по денежным переводам за 2018 год составило $718,3 млн", - подчеркнули в банке.

По итогам 2017 года положительное сальдо по денежным переводам составило $677,3 млн.

А.Мамедов