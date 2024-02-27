Денежные переводы в Азербайджан в 2023г сократились в 2,2 раза

Размер денежных переводов в Азербайджан в 2023 году, по предварительным оценкам, составил $1 млрд 655 млн, что в 2,2 раза меньше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

"Объем денежных переводов в Азербайджан за 2023 год, по предварительным оценкам, составил $1 млрд 655 млн против $3 млрд 620 млн за 2022 год", - отметили в ЦБ.

При этом в первом квартале 2023 года объем денежных переводов в Азербайджан составил $442,1 млн, во втором - $447,9 млн, в третьем - $391 млн, в четвертом - $374 млн

Денежные переводы физических лиц в Азербайджан за 2022 год составили $3,62 млрд, что в 3,2 раза больше показателя 2021 года.

А.Азизов