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Макроэкономика 27.02.2024 12:26

Денежные переводы в Азербайджан в 2023г сократились в 2,2 раза

Размер денежных переводов в Азербайджан в 2023 году, по предварительным оценкам, составил $1 млрд 655 млн, что в 2,2 раза меньше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

"Объем денежных переводов в Азербайджан за 2023 год, по предварительным оценкам, составил $1 млрд 655 млн против $3 млрд 620 млн за 2022 год", - отметили в ЦБ.

При этом в первом квартале 2023 года объем денежных переводов в Азербайджан составил $442,1 млн, во втором - $447,9 млн, в третьем - $391 млн, в четвертом - $374 млн

Денежные переводы физических лиц в Азербайджан за 2022 год составили $3,62 млрд, что в 3,2 раза больше показателя 2021 года.

А.Азизов

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Тэги: ПЕРЕВОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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