Денежные переводы в Азербайджан в 2023г сократились в 2,2 раза

Размер денежных переводов в Азербайджан в 2023 году, по предварительным оценкам, составил $1 млрд 655 млн, что в 2,2 раза меньше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
"Объем денежных переводов в Азербайджан за 2023 год, по предварительным оценкам, составил $1 млрд 655 млн против $3 млрд 620 млн за 2022 год", - отметили в ЦБ.
При этом в первом квартале 2023 года объем денежных переводов в Азербайджан составил $442,1 млн, во втором - $447,9 млн, в третьем - $391 млн, в четвертом - $374 млн
Денежные переводы физических лиц в Азербайджан за 2022 год составили $3,62 млрд, что в 3,2 раза больше показателя 2021 года.
А.Азизов
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