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Транспорт и связь 01.04.2019 11:11

Azercell с 1 мая повышает на 59% тарифы на интернет в роуминге в 8 странах СНГ

Оператор мобильной связи в Азербайджане «Azercell Telekom» с 1 мая 2019 года повышает тарифы на интернет в роуминге в 8 странах СНГ, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«С 1 мая 2019 года тариф за пользование услугами мобильного интернета для роуминга в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Украине и Узбекистане увеличится на 59,1% до 3,5 манат за каждый мегабайт как для пользователей SimSim, так и для абонентов фактурной линии», - отметили в компании.

Ранее стоимость каждого мегабайта в роуминге для данных стран составляла 2,2 манат.

ООО Azercell Telekom было учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании превышает 4,5 млн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СВЯЗЬ, РОУМИНГ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]