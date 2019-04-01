Azercell с 1 мая повышает на 59% тарифы на интернет в роуминге в 8 странах СНГ

Оператор мобильной связи в Азербайджане «Azercell Telekom» с 1 мая 2019 года повышает тарифы на интернет в роуминге в 8 странах СНГ, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
«С 1 мая 2019 года тариф за пользование услугами мобильного интернета для роуминга в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Украине и Узбекистане увеличится на 59,1% до 3,5 манат за каждый мегабайт как для пользователей SimSim, так и для абонентов фактурной линии», - отметили в компании.
Ранее стоимость каждого мегабайта в роуминге для данных стран составляла 2,2 манат.
ООО Azercell Telekom было учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании превышает 4,5 млн.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»