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Дальнее зарубежье 01.04.2019 14:17

Общественный транспорт бастует в Берлине весь день

Общественный транспорт бастует в Берлине весь день 1 апреля, забастовка считается предупредительной, ее проводят представители отделений профсоюзов Verdi.

Причиной акции стал тарифный конфликт между профсоюзами и работодателем, профсоюзы хотят повышения зарплат и улучшения рабочих условий. Бастуют сотрудники Берлинского транспортного общества BVG, оно насчитывает примерно 14 тысяч 500 работников трамваев, метро и автобусов.

СМИ сообщают о задержках в движении такси, что неудивительно - во всем городе работает только городская электричка S-Bahn. Аэропорт "Тегель", например, организовал дополнительные автобусы от ближайшей ее станции.

Железную дорогу акция не затронула. В остальном же в распоряжении горожан остались личные машины и велосипеды. Из-за этого обычно полупустые дороги в понедельник оказались переполнены, на улицах и перекрестках образовались пробки.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, СТОЛИЦА, ТРАНСПОРТ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]