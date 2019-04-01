Общественный транспорт бастует в Берлине весь день 1 апреля, забастовка считается предупредительной, ее проводят представители отделений профсоюзов Verdi.
Причиной акции стал тарифный конфликт между профсоюзами и работодателем, профсоюзы хотят повышения зарплат и улучшения рабочих условий. Бастуют сотрудники Берлинского транспортного общества BVG, оно насчитывает примерно 14 тысяч 500 работников трамваев, метро и автобусов.
СМИ сообщают о задержках в движении такси, что неудивительно - во всем городе работает только городская электричка S-Bahn. Аэропорт "Тегель", например, организовал дополнительные автобусы от ближайшей ее станции.
Железную дорогу акция не затронула. В остальном же в распоряжении горожан остались личные машины и велосипеды. Из-за этого обычно полупустые дороги в понедельник оказались переполнены, на улицах и перекрестках образовались пробки.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»