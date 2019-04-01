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ТЭК 01.04.2019 16:08

Азерэнержи вскоре введет в строй новую ЛЭП от ТЭС «Canub» до Баку

ОАО «Азерэнержи» в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию новую ЛЭП для повышения надежности энергоснабжения Баку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Новая 220-киловольная ЛЭП соединит теплоэлектростанцию «Canub» в городе Ширван с подстанцией «Хырдалан». Протяженность линии составит 108 км. Ввод ЛЭП в эксплуатацию планируется в ближайшие дни. Реализация данного проекта направлена на повышение надежности и устойчивости энергоснабжения Баку», - отмечается в информации.

По данным Азерэнержи, в случае возникновения проблем на ЛЭП высокого напряжения, следующих в столицу, новая линия электропередачи позволит перебросить нагрузку с одной линии на другую. «Ввод новой ЛЭП в строй также облегчит проведение ремонтно-восстановительных работ на прочих линиях электропередачи высокого напряжения», - говорится в информации.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля 2018 года произошла авария на Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

С сентября 2018 года в Азербайджане реализуется программа реабилитации энергосистемы, рассчитанная на период 2018-2020гг. Общая стоимость программы по реабилитации энергосистемы Азербайджана оценивается в 560 млн манатов. В 2018 году «Азерэнержи» на эти цели было направило 251,5 млн манатов ($147,9 млн по текущему курсу).

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]