Азербайджанская строительная продукция будет представлена выставке MosBuild 2019

Азербайджанские строительные материалы будут представлены на выставке «MosBuild 2019», сообщает министерство экономики.

«10 азербайджанских компаний будут представлены на международной строительной выставке «MosBuild 2019» в Москве, единым стендом «Made in Azerbaijan»», - отметили в министерстве экономики.

В рамках выставки также состоятся встречи с потенциальными клиентами, на которых будут обсуждены вопросы каксательно экспорта азербайджанской продукции

Выставка пройдет со 2 по 5 апреля.

Б.Рустамбеков