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Транспорт и связь 01.04.2019 20:57

Завод Hyundai в Петербурге в январе-марте увеличил производство на 4%, в числе приоритетных направлений экспорта - Азербайджан

ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге) в январе-марте 2019 года увеличил производство на 4%, до 61,9 тыс. автомобилей, сообщила пресс-служба предприятия.

Объем экспортных поставок завода в I квартале составил 3,8 тыс. автомобилей, что на 60% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Приоритетными экспортными направлениями для предприятия являются Белоруссия, Казахстан и Азербайджан.

Завод работает в три производственные смены, 5 дней в неделю. В 2019 году предприятие планирует собрать 240 тыс. автомобилей.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год.

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Тэги: РОССИЯ, HYUNDAI, ЗАВОД, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]