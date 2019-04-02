Киргизия против силового решения приграничных проблем - премьер

Вопрос делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы требует взвешенного, а не силового решения, заявил премьер-министр Киргизии Мухамедкалый Абылгазиев во время посещения села Аксай Баткенской области на границе с Таджикистаном.
"Мы знаем, что главной проблемой является вопрос делимитации и демаркации государственной границы. Это сложный вопрос, который требует совместных усилий представителей двух стран, он требует очень взвешенного и конструктивного подхода, силой этот вопрос не решить", - приводит слова премьер-министра Киргизии пресс-служба правительства республики.
М.Абылгазиев в ходе поездки заявил, что после произошедшего 13-14 марта в районе села Аксай инцидента между жителями киргизского и таджикского приграничных сел состоялись неоднократные переговоры с таджикской стороной, результатом чего стало "подписание протокола, содержание которого отвечает интересам обоих сторон", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе во вторник.
Вместе с тем премьер не раскрыл содержания документа.
Ранее источник в правительстве Киргизии сообщил агентству, что документ касается пользования дорогой, которая по киргизской территории ведет к таджикскому эксклаву Ворух.
Источник сообщил, что по договоренности двух стран, трассой, протяженностью несколько десятков километров, на равных могут пользоваться граждане Киргизии и Таджикистана. Ранее стороны не могли договориться об ее использовании, что вызывало конфликты с обеих сторон.
На минувшей неделе вице-премьер Киргизии Жениш Разаков заявил "Интерфаксу", что к настоящему времени Киргизия и Таджикистан утвердили 519 из 720 километров линии границы, еще 64 километра описано, но не утверждено. "Работа по делимитации и демаркации госграницы с Таджикистаном будет продолжена в этом году, возможно, это займет длительное время, но процесс останавливать нельзя", - сказал вице-премьер.
Он добавил, что в 2019 году Киргизия продолжит аналогичные переговоры по определению линии границы с Узбекистаном.
В 2017 году Киргизия и Узбекистан подписали соглашение об утверждении прохождения большей части линии границы. Эксперты в Киргизии заявляют, что сторонам теперь необходимо провести работу по описанию наиболее сложных участков, которых около 10, и они относятся к так называемым "спорным" участкам на границе.
Во времена СССР эти земли передавались в пользование от одной республике к другой для осуществления хозяйственной деятельности, в результате чего четких границ не существует и население живет в шахматном порядке, граница может проходить прямо по придомовому участку.
В связи с этим в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, приграничном с Узбекистаном, население ряда сел выражает тревогу по поводу того, что в ходе переговоров по делимитации киргизско-узбекской границы часть приграничных земель, порядка 90 гектаров, может перейти соседнему государству, в результате чего может возникнуть ряд социальных проблем.
В администрации Джалал-Абадской области призывают население не волноваться и не поддаваться панике, так как "работа по утверждению линии государственной границы проводится на основании всех имеющихся документов и карт с учетом интересов граждан двух республик".
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