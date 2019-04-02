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Дальнее зарубежье 02.04.2019 12:02

Афганские военные выбили боевиков из уезда на границе с Таджикистаном

Правительство Афганистана вернуло под своей контроль стратегический важный уезд Аргандж-Хва в провинции Бадахшан на северо-востоке страны, захваченный боевиками в конце минувшей недели.

Через уезд Аргандж-Хва проходит единственная дорога, соединяющая центр провинции с 12 уездами, которые граничат с Таджикистаном и Китаем.

По данным афганского командования, во вторник утром правительственные силы с боем вошли в уездный центр, в столкновении были убиты 14 террористов, в том числе и местный лидер движения "Талибан" Мавлави Халим, еще семь экстремистов получили ранения. Всего за два дня операции по освобождению уезда от боевиков уничтожен 21 террорист, еще 11 ранено.

Уезды Ямган и Вардудж в провинции Бадахшан уже четвертый год находятся под полным контролем боевиков. По данным местных властей, еще в 14 из 28 уездов провинции есть боевики, в том числе иностранные.

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Тэги: АФГАНИСТАН, УЕЗД, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]