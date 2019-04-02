Афганские военные выбили боевиков из уезда на границе с Таджикистаном

Правительство Афганистана вернуло под своей контроль стратегический важный уезд Аргандж-Хва в провинции Бадахшан на северо-востоке страны, захваченный боевиками в конце минувшей недели.

Через уезд Аргандж-Хва проходит единственная дорога, соединяющая центр провинции с 12 уездами, которые граничат с Таджикистаном и Китаем.

По данным афганского командования, во вторник утром правительственные силы с боем вошли в уездный центр, в столкновении были убиты 14 террористов, в том числе и местный лидер движения "Талибан" Мавлави Халим, еще семь экстремистов получили ранения. Всего за два дня операции по освобождению уезда от боевиков уничтожен 21 террорист, еще 11 ранено.

Уезды Ямган и Вардудж в провинции Бадахшан уже четвертый год находятся под полным контролем боевиков. По данным местных властей, еще в 14 из 28 уездов провинции есть боевики, в том числе иностранные.