Афганские военные выбили боевиков из уезда на границе с Таджикистаном

Правительство Афганистана вернуло под своей контроль стратегический важный уезд Аргандж-Хва в провинции Бадахшан на северо-востоке страны, захваченный боевиками в конце минувшей недели.
Через уезд Аргандж-Хва проходит единственная дорога, соединяющая центр провинции с 12 уездами, которые граничат с Таджикистаном и Китаем.
По данным афганского командования, во вторник утром правительственные силы с боем вошли в уездный центр, в столкновении были убиты 14 террористов, в том числе и местный лидер движения "Талибан" Мавлави Халим, еще семь экстремистов получили ранения. Всего за два дня операции по освобождению уезда от боевиков уничтожен 21 террорист, еще 11 ранено.
Уезды Ямган и Вардудж в провинции Бадахшан уже четвертый год находятся под полным контролем боевиков. По данным местных властей, еще в 14 из 28 уездов провинции есть боевики, в том числе иностранные.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»