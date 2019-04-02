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СНГ 02.04.2019 14:02

Назарбаева подтвердила приверженность Казахстана курсу на укрепление отношений с Китаем

Казахстан продолжит курс на укрепление всестороннего стратегического партнерства с Китаем, заявила спикер сената (верхняя палата парламента) Казахстана Дарига Назарбаева.

"Казахстан намерен продолжить практическую реализацию договоренностей елбасы (лидера нации - ИФ) Нурсултатна Назарбаева и председателя КНР Си Цзиньпина на основе высокого уровня дружбы, добрососедства и взаимопонимания. Подтверждаем приверженность курсу на укрепление отношений всестороннего стратегического партнерства", - сказала Д.Назарбаева на встрече с послом КНР в Казахстане Чжан Сяо, состоявшейся по просьбе китайского дипломата.

Слова спикера сената приводятся в сообщении пресс-службы палаты, распространенном во вторник.

В свою очередь китайский дипломат передал Д.Назарбаевоей поздравление председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу с избранием на пост спикера сената и пожелал успехов в работе.

"Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие межпарламентских связей и поддержку китайской инициативы "Один пояс, один путь", - сказал Чжан Сяо.

Посол Китая проинформировал главу сената о подготовке к предстоящему визиту первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Пекин для участия во 2-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь".

Собеседники отметили позитивные тенденции в развитии торгово-экономических связей и рост объемов товарооборота между нашими странами, подчеркнув, что имеются возможности усилить взаимодействие в сфере инвестиций, сельском хозяйстве, туризме, культурно-гуманитарном сотрудничестве.

Д.Назарбаева отметила необходимость активнее развивать молодежное сотрудничество между двумя странами, в частности налаживать обмен студентами и выдачу образовательных грантов.

Она также затронула тему этнических казахов в СУАР, отметив, что казахи в Китае являются "мостом дружбы" в отношениях между Казахстаном и КНР. Стороны договорились решать возникающие вопросы в этой сфере в конструктивном русле на взаимной основе.

В ходе встречи Д.Назарбаева также подняла вопрос возобновления выдачи туристических и индивидуальных виз для граждан Казахстана, говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВА, КИТАЙ, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]