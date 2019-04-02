Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-феврале сократились на 1,8% - регулятор

Банковские вклады населения в Азербайджане на 28 февраля 2019 года составляют 8 млрд 118,5 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным палаты на конец 2018 года вклады населения в банках оценивались 8 млрд 269,7 млн манатов. Таким образом, в январе-феврале 2019 года банковские вклады населения сократились на 1,8%.

В структуре банковских вкладов населения на 28 февраля 2019 года срочные вклады составили 5 млрд 330 млн манатов (спад в январе-феврале 2019 года на 2,7% - ИФ), до востребования – 2 млрд 788,5 млн манатов (спад на 0,1%).

На конец февраля 2019 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются в 10 млрд 999,5 млн манатов (рост в январе-феврале на 6,7%).

В целом, на конец февраля 2019 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 19 млрд 118 млн манатов (рост на 2,9%).

А.Мамедов