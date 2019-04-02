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Дальнее зарубежье 02.04.2019 13:53

Греческий премьер прибыл в Северную Македонию впервые за 28 лет

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас прибыл с визитом в столицу Северной Македонии Скопье, сообщает во вторник греческая газета "Катимерини".

А.Ципраса встретил в аэропорту премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.

Это первый официальный визит греческого премьера в страну с того момента, как в 1991 году республика Македония объявила о независимости.

Ожидается, что визит А.Ципраса позволит укрепить связи между двумя странами. Премьера в поездке сопровождают более 100 представителей греческого бизнеса и 10 членов кабинета министров.

Стороны, как ожидается, подпишут соглашения по транспорту, обороне, инфраструктуре и экономике.

В начале февраля 2019 года парламент Греции после решения Македонии о смене названия на Северную Македонию одобрил меру, которая позволяет стране стать членом НАТО. Греция из-за споров о названии Македонии блокировала вступление страны в НАТО более 10 лет.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, СЕВМАКЕДОНИЯ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]