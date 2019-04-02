Греческий премьер прибыл в Северную Македонию впервые за 28 лет

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас прибыл с визитом в столицу Северной Македонии Скопье, сообщает во вторник греческая газета "Катимерини".
А.Ципраса встретил в аэропорту премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.
Это первый официальный визит греческого премьера в страну с того момента, как в 1991 году республика Македония объявила о независимости.
Ожидается, что визит А.Ципраса позволит укрепить связи между двумя странами. Премьера в поездке сопровождают более 100 представителей греческого бизнеса и 10 членов кабинета министров.
Стороны, как ожидается, подпишут соглашения по транспорту, обороне, инфраструктуре и экономике.
В начале февраля 2019 года парламент Греции после решения Македонии о смене названия на Северную Македонию одобрил меру, которая позволяет стране стать членом НАТО. Греция из-за споров о названии Македонии блокировала вступление страны в НАТО более 10 лет.
Азербайджан продолжит модернизацию армии – президент Алиев
Война с Арменией не завершена пока не будут освобождены территории Азербайджана – президент Алиев
Заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится 4 апреля в Брюсселе
Eurasia Drilling погасила конвертируемый кредит ЛУКОЙЛа на $150 млн
Чистый убыток СК Azerbaycan Senaye Sigorta в 2018г превысил 2 млн манатов
Китайская Sinosure может предоставить Нафтогазу страховое покрытие на $1 млрд
Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек
Первая в мире вакцина от аллергии на кошек может появиться уже в этом году
Представители дипкорпуса в Азербайджане, ознакомятся с туристическим потенциалом регионов
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»