Азербайджан продолжит модернизацию армии – президент Алиев

Азербайджан продолжит работу по модернизации Вооруженных сил, заявил президент Ильхам Алиев.

«Сегодня Азербайджан входит в число сильных стран с точки зрения армейского строительства. В последнем рейтинге национальная армия Азербайджана занимает 52-ое место по своему потенциалу», - подчеркнул И.Алиев в ходе посещения во вторник воинской части сил специального назначения Минобороны.

По его словам, прошедшие в 2018 году в Баку два военных парада продемонстрировали военную мощь Азербайджана. «Для армии приобретается самое современное вооружение и техника, растет боеготовность нашей армии и апрельские бои (в 2016 году в зоне карабахского конфликта – ИФ) являются открытым тому свидетельством», - сказал президент.

И.Алиев подчеркнул, что апрельские бои 2016 года и успешная Нахчыванская операция 2018 года также показали реальную силу национальной армии Азербайджана.

Р.Бабаев