Азербайджан продолжит модернизацию армии – президент Алиев

Азербайджан продолжит работу по модернизации Вооруженных сил, заявил президент Ильхам Алиев.
«Сегодня Азербайджан входит в число сильных стран с точки зрения армейского строительства. В последнем рейтинге национальная армия Азербайджана занимает 52-ое место по своему потенциалу», - подчеркнул И.Алиев в ходе посещения во вторник воинской части сил специального назначения Минобороны.
По его словам, прошедшие в 2018 году в Баку два военных парада продемонстрировали военную мощь Азербайджана. «Для армии приобретается самое современное вооружение и техника, растет боеготовность нашей армии и апрельские бои (в 2016 году в зоне карабахского конфликта – ИФ) являются открытым тому свидетельством», - сказал президент.
И.Алиев подчеркнул, что апрельские бои 2016 года и успешная Нахчыванская операция 2018 года также показали реальную силу национальной армии Азербайджана.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»