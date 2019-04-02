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Оборона 02.04.2019 14:06

Азербайджан продолжит модернизацию армии – президент Алиев

Азербайджан продолжит работу по модернизации Вооруженных сил, заявил президент Ильхам Алиев.

«Сегодня Азербайджан входит в число сильных стран с точки зрения армейского строительства. В последнем рейтинге национальная армия Азербайджана занимает 52-ое место по своему потенциалу», - подчеркнул И.Алиев в ходе посещения во вторник воинской части сил специального назначения Минобороны.

По его словам, прошедшие в 2018 году в Баку два военных парада продемонстрировали военную мощь Азербайджана. «Для армии приобретается самое современное вооружение и техника, растет боеготовность нашей армии и апрельские бои (в 2016 году в зоне карабахского конфликта – ИФ) являются открытым тому свидетельством», - сказал президент.

И.Алиев подчеркнул, что апрельские бои 2016 года и успешная Нахчыванская операция 2018 года также показали реальную силу национальной армии Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]