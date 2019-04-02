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Внешняя политика 02.04.2019 15:00

Новый посол Великобритании в Азербайджане летом приступит к работе в Баку

Великобритании назначила Джеймса Шарпа новым послом в Азербайджане, сообщает правительство королевства.

Королева Елизавета II подтвердила назначение Дж.Шарпа на должность посла в Азербайджане. Он заменит на этом посту Кэрол Крофтс в июле 2019 года.

Дж.Шарп в 2017-2018гг работал политическим советником в директорате Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, являлся послом Соединенного Королевства в Казахстане и Кыргызстане, а также работал в Саудовской Аравии и Гонконге.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]