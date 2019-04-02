Новый посол Великобритании в Азербайджане летом приступит к работе в Баку

Великобритании назначила Джеймса Шарпа новым послом в Азербайджане, сообщает правительство королевства.

Королева Елизавета II подтвердила назначение Дж.Шарпа на должность посла в Азербайджане. Он заменит на этом посту Кэрол Крофтс в июле 2019 года.

Дж.Шарп в 2017-2018гг работал политическим советником в директорате Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, являлся послом Соединенного Королевства в Казахстане и Кыргызстане, а также работал в Саудовской Аравии и Гонконге.

Ф.Исазаде