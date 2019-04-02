Британские депутаты подготовили законопроект с требованием избежать Brexit без сделки

Межпартийная группа британских депутатов намерена добиваться предотвращения возможного 12 апреля 2019 года выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем, сообщает во вторник газета The Guardian.
Законопроект авторства лейбористки Иветт Купер требует от премьер-министра "незамедлительно" предложить ЕС перенести сроки Brexit. В поддержку документа выступают, в частности, некоторые депутаты-консерваторы.
"Сейчас мы находимся в действительно опасной ситуации, где существуют серьезные риски выхода без сделки через 10 дней", - заявила И.Купер.
"Премьер-министр (. . .) должна представить предложение, в частности, сказать, какое продление сроков, по ее мнению, нам нужно, чтобы решить все вопросы", - добавила она.
Ожидается, что обсудить законопроект и проголосовать по нему палата общин Великобритании сможет до четверга, после этого планируется отправить на рассмотрение в плату лордов.
Британский кабинет министров в настоящее время проводит заседание по вопросу Brexit. СМИ полагают, что после него премьер-министр может предложить провести новое голосование по своей сделке с Брюсселем.
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