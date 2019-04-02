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Дальнее зарубежье 02.04.2019 19:04

Британские депутаты подготовили законопроект с требованием избежать Brexit без сделки

Межпартийная группа британских депутатов намерена добиваться предотвращения возможного 12 апреля 2019 года выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем, сообщает во вторник газета The Guardian.

Законопроект авторства лейбористки Иветт Купер требует от премьер-министра "незамедлительно" предложить ЕС перенести сроки Brexit. В поддержку документа выступают, в частности, некоторые депутаты-консерваторы.

"Сейчас мы находимся в действительно опасной ситуации, где существуют серьезные риски выхода без сделки через 10 дней", - заявила И.Купер.

"Премьер-министр (. . .) должна представить предложение, в частности, сказать, какое продление сроков, по ее мнению, нам нужно, чтобы решить все вопросы", - добавила она.

Ожидается, что обсудить законопроект и проголосовать по нему палата общин Великобритании сможет до четверга, после этого планируется отправить на рассмотрение в плату лордов.

Британский кабинет министров в настоящее время проводит заседание по вопросу Brexit. СМИ полагают, что после него премьер-министр может предложить провести новое голосование по своей сделке с Брюсселем.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]