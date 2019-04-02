МАГАТЭ отмечает активность на ядерных объектах КНДР, но не может определить ее назначения без доступа специалистов - Амано

Директор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что агентство отмечает некую активность на ряде ядерных объектов КНДР, но не может определить ее характер и назначение без доступа специалистов агентства на эти объекты.
"За последний год на некоторых объектах в КНДР продолжалась деятельность, они развивались, в то время как на других объектах, как кажется, прекратили работу... Однако без доступа на эти объекты агентство не может установить природу и задачи данной активности", - заявил Ю.Амано на заседании Совета Безопасности ООН.
"Инспекторам МАГАТЭ пришлось покинуть КНДР более 10 лет назад. Агентство продолжает следить за ядерной программой Северной Кореи на основании доступных ему открытых источников информации и спутниковых снимков", - напомнил Ю.Амано.
Он отметил, что агентство внимательно следит за международными переговорами, касающимися денуклеаризации Северной Кореи.
"Агентство не участвует в политических переговорах между другими странами, однако очень важно, чтобы любое соглашение по денуклеаризации сопровождалось эффективным и надежным механизмом контроля", - добавил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»