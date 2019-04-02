В Риге решают судьбу памятника советским воинам: демонтировать или переименовать

Депутаты латвийского Сейма обсуждают во вторник будущее памятника советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков - некоторые поддерживают его демонтаж, другие выступают против, третьи предлагают переименовать его и устроить музей оккупации.

Отмечается, что комиссия по мандатам и этике начала обсуждать инициативу о сносе памятника, подписанную более чем 10 тыс. жителей. Было решено пригласить на следующее заседание комиссии представителей МИД, Министерства культуры Латвии, совета Рижской думы по памятникам, музея оккупации.

Депутат Артусс Кайминьш ("KPV LV") считает, что решение взорвать памятник было бы неправильным, так как привело бы к расколу общества и угрозе для безопасности. "Это суперчувствительный вопрос, поэтому надо действовать очень мудро", - подчеркнул он.

А.Кайминьш предложил переименовать памятник, что также позволяет договор с Россией, и назвать это место мемориалом памяти о советской оккупации.

За предложение о переименовании памятника выступил также депутат Андрис Скриде ("Для развития/За!"). Он предложил не только изменить название памятника, но и устроить в его подземных помещениях интерактивный музей оккупации.

Депутат Райвис Дзинтарс ("ВЛ-ТБ/ДННЛ") отметил, что в поданную в Сейм инициативу жителей включено конкретное предложение - демонтировать памятник, поэтому надо рассматривать именно этот вопрос. Если эта инициатива не получит поддержки, тогда можно будет дискутировать о ее альтернативах, считает Р.Дзинтарс.

Депутат Артур Рубикс ("Согласие") подчеркнул, что памятник защищен международным договором, а данная инициатива раскалывает общество.

Председатель комиссии Янина Курсите-Пакуле ("ВЛ-ТБ/ДННЛ") отметила, что это очень чувствительный вопрос, который не следует обострять, а надо решать цивилизованно, и предложила провести по нему конференцию.

Как сообщалось, на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано более 10 тыс. подписей за демонтаж памятника.

Между тем, под инициативой лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок в защиту памятников борцам с нацизмом на портале "Manabass.lv" к концу марта подписались уже более 17 тыс. жителей.