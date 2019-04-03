Азербайджан рассчитывает на рост турпотока из Китая до 200 тыс. человек - Госагентство

Азербайджан работает над увеличением в среднесрочной перспективе турпотока из Китая до 200 тыс. человек в год, заявил пресс-секретарь Госагентства по туризму Кянан Гулузаде.
«Согласно подписанному Меморандуму ожидается увеличение числа туристов из Китая в Азербайджан до 200 тыс. человек. В этом направлении проводится соответствующая работа», - сказал К.Гулузаде в среду журналистам.
По его словам, с начала текущего года наблюдается 3%-ое увеличение турпотока в Азербайджан. «Наибольшее число туристов в Азербайджан в январе-феврале составили граждане Грузии, впервые опередившие по данному показателю россиян», - подчеркнул он.
В то же время К.Гулузаде отметил уменьшение на 7% числа туристов из арабских стран, посещающих Азербайджан. «Но это временное явление. Январь и февраль считаются не активным туристическим сезоном. С другой стороны это связано с уменьшением числа прямых авиарейсов из арабских государств в Азербайджан. Имеются также определенные изменения с выдачей виз в аэропортах иракским туристам», - сказал пресс-секретарь ГАТ.
Все это, по его словам, сказывается на численности туристов. «Тем не менее, в связи с открытием двух новых авиарейсов из арабских стран в Азербайджан, мы ожидаем стабилизации ситуации. Необходимо также учитывать нестабильную экономическую и политическую обстановку на Ближнем Востоке, где имеются трудности с выездом за пределы государств, что и вызывает периодические проблемы», - сказал К.Гулузаде.
Он также прокомментировал тенденцию сокращения числа туристов в Азербайджан из Ирана. «В прошлом году наблюдалось уменьшение на 33% турпотока из Ирана, что связано с изменениями в налоговой политике в этой стране. Иран занимал третье место по числу туристов, посещающих Азербайджан, уступая лишь России и Грузии», - подчеркнул представитель ГАТ.
Как сообщалось ранее, с целью увеличения турпотока из Китая в декабре 2018 года представительство ГАТ открылось в Пекине. В 2018 году рост турпотока из Китая составил 50%, но сам турпоток небольшой.
Р.Бабаев
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