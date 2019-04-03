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СНГ 03.04.2019 15:14

ГКНБ Киргизии опроверг сообщения в соцсетях о задержании Атамбаева

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии опроверг появившуюся в среду в социальных сетях информацию о спецоперации по задержанию экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы проведении силовыми структурами спецоперации по задержанию экс-президента А.Атамбаева, не соответствует действительности", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ Киргизии.

"В настоящее время никаких спецопераций в селе Таш-Мойнок (20 км от Бишкека - ИФ) не проводилась. ГКНБ расценивает распространение данной "фейковой" информации как попытку деструктивных сил ввести общественность в заблуждение", - сказал представитель спецслужбы.

По его словам, ГКНБ устанавливает причастных к распространению данной информации.

В Госкомитете предупредили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Киргизии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ГКНБ, АТАМБАЕВ, СОЦСЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]