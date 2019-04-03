ГКНБ Киргизии опроверг сообщения в соцсетях о задержании Атамбаева

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии опроверг появившуюся в среду в социальных сетях информацию о спецоперации по задержанию экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы проведении силовыми структурами спецоперации по задержанию экс-президента А.Атамбаева, не соответствует действительности", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ Киргизии.

"В настоящее время никаких спецопераций в селе Таш-Мойнок (20 км от Бишкека - ИФ) не проводилась. ГКНБ расценивает распространение данной "фейковой" информации как попытку деструктивных сил ввести общественность в заблуждение", - сказал представитель спецслужбы.

По его словам, ГКНБ устанавливает причастных к распространению данной информации.

В Госкомитете предупредили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Киргизии.