ГКНБ Киргизии опроверг сообщения в соцсетях о задержании Атамбаева

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии опроверг появившуюся в среду в социальных сетях информацию о спецоперации по задержанию экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы проведении силовыми структурами спецоперации по задержанию экс-президента А.Атамбаева, не соответствует действительности", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ Киргизии.
"В настоящее время никаких спецопераций в селе Таш-Мойнок (20 км от Бишкека - ИФ) не проводилась. ГКНБ расценивает распространение данной "фейковой" информации как попытку деструктивных сил ввести общественность в заблуждение", - сказал представитель спецслужбы.
По его словам, ГКНБ устанавливает причастных к распространению данной информации.
В Госкомитете предупредили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Киргизии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»