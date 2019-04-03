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Внутренняя политика 03.04.2019 17:44

Мэрия Баку отказала оппозиции провести митинг и шествие на выходные

Исполнительная власть города Баку отказала оппозиционному Национальному совету демократических сил (Нацсовет) в проведении митинга и партии «Мусават» в организации шествия в ближайшие выходные.

Нацсовет и партия «Мусават» планировали проведение данных мероприятий 6-7 апреля.

«ИВ Баку рассмотрела обращение Нацсовета и партии «Мусават» и отказала в проведении данных мероприятий. Организаторы митинга проинформированы о принятом решении»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в мэрии.

При этом в мэрии не стали комментировать причину отказа.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]