Мэрия Баку отказала оппозиции провести митинг и шествие на выходные

Исполнительная власть города Баку отказала оппозиционному Национальному совету демократических сил (Нацсовет) в проведении митинга и партии «Мусават» в организации шествия в ближайшие выходные.
Нацсовет и партия «Мусават» планировали проведение данных мероприятий 6-7 апреля.
«ИВ Баку рассмотрела обращение Нацсовета и партии «Мусават» и отказала в проведении данных мероприятий. Организаторы митинга проинформированы о принятом решении»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в мэрии.
При этом в мэрии не стали комментировать причину отказа.
Ф.Исазаде
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