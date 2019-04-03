Мэрия Баку отказала оппозиции провести митинг и шествие на выходные

Исполнительная власть города Баку отказала оппозиционному Национальному совету демократических сил (Нацсовет) в проведении митинга и партии «Мусават» в организации шествия в ближайшие выходные.

Нацсовет и партия «Мусават» планировали проведение данных мероприятий 6-7 апреля.

«ИВ Баку рассмотрела обращение Нацсовета и партии «Мусават» и отказала в проведении данных мероприятий. Организаторы митинга проинформированы о принятом решении»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в мэрии.

При этом в мэрии не стали комментировать причину отказа.

Ф.Исазаде