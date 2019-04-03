Поставка С-400 Турции - решенный вопрос - Чавушоглу

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка Анкары с Москвой по поставкам зенитно-ракетных систем С-400 - это решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.
"Это завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения", - заявил министр на Атлантическом совете.
Он отметил, что Турция 10 лет пыталась добиться сделки с США по поставкам аналогичных систем ПРО Patriot, и не рассматривает возможности отказа от заключенного соглашения с Россией по C-400.
"И даже президент США Дональд Трамп отмечал, что это ошибка предыдущей администрации США, которая не заключила сделку о поставках систем Patriot", - отметил М.Чавушоглу.
На вопрос о несовместимости российских C-400 с натовскими оборонными системами М.Чавушоглу ответил, что Турция заказывает эти системы не для интеграции в оборонную структуру НАТО, а для собственных оборонительных целей, и это, по его мнению, не должно помешать сотрудничеству с Североатлантическим альянсом.
"Генсек НАТО (Йенс Столтенберг - ИФ) однозначно дал понять, что любой член НАТО может покупать любую военную технику у любой страны", - заявил он.
Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявил, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.
При этом представитель госдепа США Роберт Палладино заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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