Турция намерена использовать С-400 отдельно от систем НАТО, имеет на это полное право - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду заявил, что Анкара планирует использовать зенитные ракетные системы С-400 отдельно от систем Североатлантического альянса.
"Если говорить о зенитных ракетных системах С-400, которые мы приобретаем (у России - ИФ), то мы будем использовать их отдельно от систем НАТО", - сказал М.Чавушоглу на Атлантическом совете.
"Мы работали с Россией, как многие другие союзники НАТО, однако это не значит, что мы подрываем Североатлантический альянс", - добавил он.
18 февраля глава российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.
Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. В феврале директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил газете "Коммерсант", что Россия поставит Турции системы С-400 к осени.
19 февраля директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов сказал "Интерфаксу", что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.
Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявил, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре этого года.
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