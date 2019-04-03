Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9078 RUR   0.026 GBR   2.2341 TRY   0.3029

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.58 0.99 Brent 69.37 0.36

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.04.2019 19:40

Турция намерена использовать С-400 отдельно от систем НАТО, имеет на это полное право - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду заявил, что Анкара планирует использовать зенитные ракетные системы С-400 отдельно от систем Североатлантического альянса.

"Если говорить о зенитных ракетных системах С-400, которые мы приобретаем (у России - ИФ), то мы будем использовать их отдельно от систем НАТО", - сказал М.Чавушоглу на Атлантическом совете.

"Мы работали с Россией, как многие другие союзники НАТО, однако это не значит, что мы подрываем Североатлантический альянс", - добавил он.

18 февраля глава российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. В феврале директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил газете "Коммерсант", что Россия поставит Турции системы С-400 к осени.

19 февраля директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов сказал "Интерфаксу", что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявил, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре этого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Турция не откажется от покупки российских систем С-400 - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]