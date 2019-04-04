Азербайджанский флаг будет развеваться на освобожденных от оккупации территориях – I вице-президент

Азербайджан обязательно восстановит территориальную целостность и суверенитет, на освобожденных от оккупации территориях будет развеваться азербайджанский флаг, заявила первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

«С таким народом, такими солдатами, офицерами, с такими братьями мы обязательно вернем Карабах. В каждом селе, в каждом городе Карабаха будет развеваться флаг Азербайджана», - подчеркнула М.Алиева на встрече с военными, обеспеченными Фондом Гейдара Алиева высокотехнологичными протезами.

Обращаясь к ним, первый вице-президент выразила гордость тем, что у Азербайджана есть такие сыновья, «а у нее самой такие братья, пожертвовавшие здоровьем во имя Родины».

«Под пулями, бомбами вы были готовы отдать жизнь за Азербайджан, за наши земли, за Родину… Я всегда говорю, что Азербайджан – очень богатая страна, обладающая прекрасной природой. Но самым большим нашим достоянием является азербайджанский народ, человек. Действительно, азербайджанский народ должен гордиться тем, что взрастил таких сыновей, как вы. Ваши матери должны гордиться тем, что вырастили таких отважных сыновей, как вы», - сказала М.Алиева.

Она отметила, что азербайджанское государство и Фонд Гейдара Алиева готовы сделать все возможное для решения любой проблемы солдат, потерявших здоровье в апрельских боях 2016 года.

Помощник первого вице-президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров рассказал о реализации Фондом проекта «Обеспечение высокотехнологичными протезами солдат и офицеров, раненых в апрельских боях 2016 года». По его словам, завершился уже второй этап проекта, за минувшие три года высокотехнологичными протезами были обеспечены более 100 офицеров и солдат.

А.Алакбаров зачитал обращение М.Алиевой к солдатам-участникам апрельских боев, в котором отмечен вклад азербайджанских военнослужащих в усилия по восстановлению территориальной целостности и дальнейшего укрепления Азербайджана. «Эти бои еще раз продемонстрировали всему миру, что Азербайджанское государство никогда не смирится с оккупацией. Апрельские бои еще раз показали патриотизм, солидарность и непоколебимую волю азербайджанского народа. Именно благодаря отваге участников Апрельских боев сегодня на освобожденных от оккупации территориях Физулинского, Джабраильского и Агдеринского районов развевается флаг Азербайджана. В этих боях мы понесли потери. Эти потери – большое горе для всех нас, для каждого азербайджанца. Азербайджанская молодежь, наши солдаты, офицеры, проявив героизм, отдали жизни за Родину, стали шехидами. Память о наших отважных сыновьях, пожертвовавших жизнью во имя Родины, всегда будет жить в наших сердцах», - подчеркивается в обращении.

Р.Бабаев