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Финансы 04.04.2019 15:46

Сбербанк запустил мгновенные переводы в Азербайджан

Сбербанк России запустил переводы по фамилии, имени, отчеству и номеру телефона клиентам ряда стран СНГ и ближнего зарубежья, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Пока в списке доступных для перевода средств десять государств: Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Молдавия и Узбекистан. Список будет расширяться", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Перевод в стране назначения можно получить в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. Комиссия за перевод составляет 1%, для переводов в валюте предусмотрен льготный курс, говорится в пресс-релизе.

А.Азизов

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Тэги: СБЕРБАНК, ПЛАТЕЖИ, СИСТЕМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]