Сбербанк запустил мгновенные переводы в Азербайджан

Сбербанк России запустил переводы по фамилии, имени, отчеству и номеру телефона клиентам ряда стран СНГ и ближнего зарубежья, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Пока в списке доступных для перевода средств десять государств: Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Молдавия и Узбекистан. Список будет расширяться", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Перевод в стране назначения можно получить в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. Комиссия за перевод составляет 1%, для переводов в валюте предусмотрен льготный курс, говорится в пресс-релизе.

А.Азизов