Сбербанк запустил мгновенные переводы в Азербайджан

Сбербанк России запустил переводы по фамилии, имени, отчеству и номеру телефона клиентам ряда стран СНГ и ближнего зарубежья, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
"Пока в списке доступных для перевода средств десять государств: Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Молдавия и Узбекистан. Список будет расширяться", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе банка.
Перевод в стране назначения можно получить в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. Комиссия за перевод составляет 1%, для переводов в валюте предусмотрен льготный курс, говорится в пресс-релизе.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»