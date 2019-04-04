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Дальнее зарубежье 04.04.2019 19:02

Вероятность Brexit без соглашения возрастает - зампред Еврокомиссии

Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам экономического роста Юрки Катайнен заявил о возрастающей вероятности Brexit "без сделки".

"Я говорю вам, что Brexit без соглашения все более и более возможен. Потому что мы не знаем, каким будет вероятное решение вместо него", - сказал еврокомиссар, который в последнее время неоднократно высказывал такое мнение, в ответ на соответствующий вопрос в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, согласие в Лондоне, о котором заявлено, что не будет выхода Великобритании из ЕС "без сделки", пока не убеждает, так как голосования за соглашение еще не было.

"А если нет соглашения о выходе, то нет и других возможностей", - объяснил он свою позицию.

"Я действительно надеюсь, что Соединенное Королевство сможет урегулировать свои проблемы. Это в общих интересах. Это в интересах Европейского союза", - добавил при этом Ю.Катайнен.

Однако, по его мнению, "Соединенное Королевство не знает, чего оно на самом деле хочет".

"И видя небольшое число остающихся нам дней (до контрольной даты ЕС 12 апреля - ИФ), логично считать, что мы движемся прямо к Brexit без соглашения. Сказав это, я, правда, хотел бы ошибиться", - заявил еврокомиссар.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, BREXIT, ВОЗМОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]