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СНГ 05.04.2019 14:15

Президент Казахстана обсудил с главой "Роскосмоса" реализацию проекта "Байтерек"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обсудили в Нур-Султане основные перспективы сотрудничества в космической сфере, а также ход реализации казахстанско-российского космического проекта "Байтерек", сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.

На встрече президент Казахстана подчеркнул важность сотрудничества с Российской Федерацией в космической сфере, в том числе по вопросам функционирования космодрома "Байконур", отмечается в сообщении.

"Буквально вчера завершился мой визит в Российскую Федерацию. Оцениваю его как очень успешный. Состоялись содержательные переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в том числе и по тематике, которую Вы курируете. Соответствующие проекты находятся на рассмотрении обеих сторон", - сказал К.Токаев, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь глава "Роскосмоса" проинформировал президента Казахстана об успешном запуске с космодрома "Байконур" на Международную космическую станцию грузового корабля "Прогресс-МС11".

"Мы вчера установили мировой рекорд. Ранее транспортный корабль или экипаж добирался до МКС по многовитковой схеме в течение двух суток. Вчера корабль совершил два витка вокруг Земли, сближение со станцией и стыковка произошли в течение 3 часов 21 минуты. Из Москвы до Байконура лететь около трех часов, с Байконура до МКС - теперь также примерно 3 часа. Сейчас стоит задача отработать еще более короткую схему", - отметил Д.Рогозин, которого цитирует пресс-служба.

"Байтерек" - проект создания казахстанского космического ракетного комплекса (КРК) на Байконуре, с которого бы запускались российские ракеты. Первый пуск с комплекса планируется осуществить в 2022 году.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, РОГОЗИН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]