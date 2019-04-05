Козак: новые соглашения с нефтяниками по топливному рынку подписаны

Новые соглашения с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива уже подписаны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Подписаны уже, все расписались", - сказал он, отвечая на вопрос, когда будут подписываться обновленные соглашения с нефтяными компаниями о стабилизации топливного рынка.
Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что правительство РФ и нефтяные компании пока не будут подписывать новые топливные соглашения о стабилизации рынка до конца II квартала, компании продолжают работать в рамках прежних договоренностей.
Как сообщалось, правительство по настоянию нефтяных компаний приняло решение снизить уровень целевых цен на бензин в формуле демпфера с 56 тыс. руб./т до 51 тыс. руб./т, по дизельному топливу - с 50 тыс. руб./т до 46 тыс. руб./т. Это уже вторая корректировка демпфирующего механизма за счет снижения целевой цены. По расчетам Минфина, это приводит к выпадающим доходам бюджета в 120-190 млрд рублей.
Одним из вариантов компенсации могло бы стать повышение НДПИ, однако Минэнерго выступает против такого подхода. Другим вариантом компенсации могли бы стать средства ФНБ, однако против этого выступает Минфин. Глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что прорабатывается предложение о частичной компенсации за счет повышения пошлины на средние дистилляты.
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