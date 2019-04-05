Инициатива Туска о продлении на год срока Brexit направлена и на защиту интересов ЕС - источник

Председатель Европейского совета Дональд Туск действительно предложит внеочередному саммиту ЕС 10 апреля, посвященному Brexit, "гибкое" продление срока выхода Великобритании из ЕС на год, подтвердил "Интерфаксу" источник в институтах Евросоюза.

"Да, я могу подтвердить эту информацию", - сказал собеседник агентства в пятницу в Брюсселе.

Он добавил, что "это свидетельствует о позитивном настрое стороны ЕС, которая ищет прагматичного решения, устраивающего всех".

Источник предложил дождаться саммита и официального объявления этой инициативы, чтобы узнать конкретные детали.

В тот же день другой высокопоставленный источник в ЕС ответил журналистам в Брюсселе на условиях анонимности на вопросы об инициативе Д.Туска.

По его словам, такой поиск выхода из тупика следует рассматривать как и "защиту Евросоюзом своих интересов тоже". ЕС заинтересован в Brexit при наличии соглашения, подчеркнул источник.

Он подтвердил, что в случае продления срока, если его одобрят главы государств и правительств, Великобритания сможет ратифицировать соглашение о выходе, когда будет к этому готова, не обязательно через целый год.

При этом источник отметил, что продление на год автоматически влечет за собой участие британцев в европейских выборах в мае.

Инициативу председателя Евросовета собеседник СМИ объяснил и тем, что до выборов в Европарламент остались считанные недели, и в такой срок, учитывая ситуацию в Великобритании, крайне трудно удовлетворить интересы и ЕС, и Соединенного Королевства, если исходить из необходимости Brexit при соглашении.

Таким образом, Великобритания получит гибкий срок и, возможно, выйдет из ЕС раньше, чем через год.

Собеседник журналистов не стал уточнять, как на этой инициативе может отразиться последовавшее предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года. Он указал на то, что решение, в любом случае, за главами государств и правительств стран ЕС.

Ранее The Guardian сообщала, что Д.Туск намерен создать максимально гибкие условия для Великобритании, чтобы Лондон не мог утверждать, что Брюссель загнал его в ловушку.

Такое предложение, отмечает газета, может вызвать озабоченность в ряде стран ЕС. Так, европейские политики могут быть недовольны тем, что с продлением Brexit Великобритания получит возможность продолжать оказывать влияние на долгосрочные планы ЕС.

Если Брюссель применит план Д.Туска, то Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент, но ее евродепутаты сложат свои полномочия, как только Великобритания выйдет из ЕС, уточняет The Guardian. Места британских депутатов займут депутаты из остающихся стран ЕС.

Хотя возможность переноса Brexit на длительный срок и беспокоит европейских политиков, они, как и многие британские депутаты, очень опасаются последствий выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем. Такая ситуация, по их мнению, создаст проблемы для бизнеса, отмечает в свою очередь BBC.