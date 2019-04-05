Турция продолжает перечислять РФ деньги за С-400 - Эрдоган

Турция продолжает совершать платежи за российские зенитные ракетные системы С-400, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана.

Президент Турции подтвердил, что Анкара ожидает поставок С-400 в июле 2019 года, сообщает агентство "Анадолу".

Со своей стороны помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил на брифинге в пятницу, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведут в Москве переговоры, на которых, в частности, обсудят поставку С-400.

По его словам, один из вопросов на переговорах - "реализация весьма громкого проекта, контракта на поставку турецким вооруженным силам новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400 Триумф".

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

29 сентября 2017 года Владимир Кожин, будучи помощником президента РФ по ВТС (ныне сенатор), сообщил, что Турция внесла аванс в рамках подписанного контракта по С-400.

3 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году, а министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Между тем, ранее на этой неделе стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Со своей стороны вице-премьер Юрий Борисов заявил в минувшую среду, что у России нет опасений по поводу контракта на поставку Турции С-400. "Пока они (турецкая сторона, - "ИФ") привержены подписанным контрактным обязательствам и четко их выполняют. Все остальное - это слухи. У нас пока опасений нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса"

Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США, заявили на днях в российской госкорпорации "Ростех". "Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но, насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил "Интерфаксу" 28 марта директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

19 февраля В.Кладов сказал агентству, что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.