Население Азербайджана достигло 10 млн человек

В Азербайджане 6 апреля родился 10-миллионный житель, сообщает сайт главы государства.

«6 апреля 2019 года в семье вынужденных переселенцев из Агдаринского района Нигяр Оджаговой и Рауфа Гасанова родился 10-миллионый житель Азербайджана», - сказано в сообщении.

В настоящее время семья зарегистрирована в селе Баш Гунейтепе Агдамского района.

Президент и первый вице-президент Азербайджана Ильхам и Мехрибан Алиевы поздравили родителей ребенка и азербайджанский народ в связи с этим событием.

Р.Бабаев