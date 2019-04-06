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Внутренняя политика 06.04.2019 11:56

Население Азербайджана достигло 10 млн человек

В Азербайджане 6 апреля родился 10-миллионный житель, сообщает сайт главы государства.

«6 апреля 2019 года в семье вынужденных переселенцев из Агдаринского района Нигяр Оджаговой и Рауфа Гасанова родился 10-миллионый житель Азербайджана», - сказано в сообщении.

В настоящее время семья зарегистрирована в селе Баш Гунейтепе Агдамского района.

Президент и первый вице-президент Азербайджана Ильхам и Мехрибан Алиевы поздравили родителей ребенка и азербайджанский народ в связи с этим событием.

Р.Бабаев

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]