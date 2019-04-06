Трамп заявил, что полный доклад Мюллера еще не читал, но уверен в отсутствии сговора с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что еще не читал весь доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, но убежден в том, что сговора с Россией перед выборами 2016 года не было.
"Я еще не читал доклад Мюллера, хотя у меня есть полное право это сделать. Я только ознакомился с выводами, и сговора не было. Помимо этого, были вынесены рекомендации нашим прекрасным генпрокурором, который не обнаружил препятствования правосудию", - написал президент в своем микроблоге в Twitter.
Кроме того, Д.Трамп в субботу в интервью телеканалу Fox And Friends назвал расследование, которым занималось ФБР, большим обманом.
"Не было сговора, не было препятствования правосудию, ничего не было", - заявил президент США.
Д.Трамп также сказал, что Демократическая партия США продолжает оказывать давление на Минюст США, чтобы доклад был опубликован как можно скорее.
В марте генпрокурор США Уильям Барр обнародовал выводы расследования спецпрокурора Р.Мюллера, по итогам которого не было выявлено доказательств сговора членов предвыборного штаба Д.Трампа с представителями России.
Президент Армении заявил о важности содействия ООН усилиям Минской группы в карабахском урегулировании
Учения ВС Азербайджана нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций – министр обороны
Отношения с Москвой являются приоритетом для Баку – глава МИД Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил временные ставки таможенных пошлин на экспорт картофеля, капусты и лука с целью снизить внутренние цены на данную продукцию
Fitch подтверждает рейтинг "Нафтогаза" "B-"
Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ
Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства восьмиклассницы бакинской общеобразовательной школы
Грузию с начала года посетили более 290 тыс. граждан Азербайджана
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»