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Дальнее зарубежье 06.04.2019 21:11

Трамп заявил, что полный доклад Мюллера еще не читал, но уверен в отсутствии сговора с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что еще не читал весь доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, но убежден в том, что сговора с Россией перед выборами 2016 года не было.

"Я еще не читал доклад Мюллера, хотя у меня есть полное право это сделать. Я только ознакомился с выводами, и сговора не было. Помимо этого, были вынесены рекомендации нашим прекрасным генпрокурором, который не обнаружил препятствования правосудию", - написал президент в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, Д.Трамп в субботу в интервью телеканалу Fox And Friends назвал расследование, которым занималось ФБР, большим обманом.

"Не было сговора, не было препятствования правосудию, ничего не было", - заявил президент США.

Д.Трамп также сказал, что Демократическая партия США продолжает оказывать давление на Минюст США, чтобы доклад был опубликован как можно скорее.

В марте генпрокурор США Уильям Барр обнародовал выводы расследования спецпрокурора Р.Мюллера, по итогам которого не было выявлено доказательств сговора членов предвыборного штаба Д.Трампа с представителями России.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, МЮЛЛЕР, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]