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Дальнее зарубежье 07.04.2019 15:37

США вывели свои войска из Ливии из-за осложнения ситуации в стране

Африканское командование ВС США (AFRICOM) вывело свой контингент из Ливии в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране, охарактеризовав этот шаг как "разумное военное планирование".

"Контингент сил США, поддерживающих командование США в Африке, временно перебазировался в ответ на ухудшения условий безопасности на местах", говорится в заявлении, размещенном в аккаунте AFRICOM в Twitter.

Командование не уточнило размер контингента войск или место, куда они были передислоцированы.

"Мы продолжим следить за обстановкой на местах и, при необходимости, будем оценивать целесообразность возобновления военного присутствия США", - сказал представитель AFRICOM Нейт Херринг.

Ранее на этой неделе командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с Х.Хафтаром.

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Тэги: США, ЛИВИЯ, КОНТИНГЕНТ, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]