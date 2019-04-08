Baki Telefon Rabitesi отбирает поставщика LTE- оборудования и U-SIM карт

ООО «Baki Telefon Rabitesi» (Бакинская телефонная связь) отбирает поставщика LTE-оборудования и U-SIM карт, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера и включает закупку 3 тыс. единиц LTE-оборудования и 3 тыс. U-SIM карт.

Стоимость участия в тендере - 300 манатов. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Прием тендерных предложений будет осуществляться до 17:00 21 мая 2019 года.

Тендерная процедура состоится в 15:00 22 мая.

Телефон для справок: (+99412) 498-39-29, контактное лицо – Мамедов Фаиг.

ООО «Baki Telefon Rabitesi» предоставляет услуги бесперебойной телефонной связи, радиосвязи, широкополосного интернета и другие виды современных телекоммуникационных услуг на территории Баку государственным органам и органам управления, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам и их представительствам и населению.

Н.Аббасова