Baki Telefon Rabitesi отбирает поставщика LTE- оборудования и U-SIM карт

ООО «Baki Telefon Rabitesi» (Бакинская телефонная связь) отбирает поставщика LTE-оборудования и U-SIM карт, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера и включает закупку 3 тыс. единиц LTE-оборудования и 3 тыс. U-SIM карт.
Стоимость участия в тендере - 300 манатов. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.
Прием тендерных предложений будет осуществляться до 17:00 21 мая 2019 года.
Тендерная процедура состоится в 15:00 22 мая.
Телефон для справок: (+99412) 498-39-29, контактное лицо – Мамедов Фаиг.
ООО «Baki Telefon Rabitesi» предоставляет услуги бесперебойной телефонной связи, радиосвязи, широкополосного интернета и другие виды современных телекоммуникационных услуг на территории Баку государственным органам и органам управления, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам и их представительствам и населению.
Н.Аббасова
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