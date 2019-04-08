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Внешняя политика 08.04.2019 10:55

Глава генштаба ВС Азербайджана посетил в Саудовской Аравии Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом

Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник генштаба вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков в рамках официального визита в Саудовскую Аравию посетил Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом.

«В ходе встречи генерал-полковника Н.Садыкова с руководством организации была представлена обзорная информация о структуре, основной цели, задачах и приоритетных направлениях деятельности центра»,- говорится в информации.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, АНТИТЕРРОР, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]