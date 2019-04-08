Глава генштаба ВС Азербайджана посетил в Саудовской Аравии Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом

Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник генштаба вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков в рамках официального визита в Саудовскую Аравию посетил Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом.
«В ходе встречи генерал-полковника Н.Садыкова с руководством организации была представлена обзорная информация о структуре, основной цели, задачах и приоритетных направлениях деятельности центра»,- говорится в информации.
Ф.Исазаде
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