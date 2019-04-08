Латвийский министр просит проверить, не подлежат ли действия экс-мэра Риги Ушакова уголовной ответственности

Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) направило в Генпрокуратуру и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией информацию о нарушениях, которые могли быть допущены экс-мэром Риги Нилом Ушаковым, сообщил в понедельник телеканалу LNT глава министерства Юрис Пуце.

МОСРР просит правоохранительные органы проверить, не усматриваются ли в действиях Н.Ушакова признаки уголовных деяний по статьям о мошенничестве и бездействии должностного лица, вызвавших тяжелые последствия, пояснил он.

Ю.Пуце подчеркнул, что действия МОСРР в отношении Н.Ушакова не являются политическими, так как вскрывшиеся нарушения очень существенные, законы нарушались неоднократно, поэтому не действовать он не мог.

На замечание о том, что отстранение Н.Ушакова не внесет значительных изменений в работу правящей в Рижской думе коалиции, министр ответил, что его решение все равно является важным, так как демонстрирует будущим руководителям Рижской думы и руководителям всех других самоуправлений в Латвии, что он не потерпит нарушений закона.

Распустить всю Рижскую думу было невозможно, так как существенных нарушений в ее работе не обнаружено, добавил Ю.Пуце.

5 апреля Ю.Пуце издал распоряжение об отстранении Н.Ушакова от должности мэра Риги. В распоряжении министра указан ряд нарушений, допущенных экс-главой Риги как мэром и представителем держателя долей капитала муниципального предприятия общественного транспорта "Ригас сатиксме".

Н.Ушаков стал мэром Риги после муниципальных выборов 2009 года и занимает должность уже третий срок. С распоряжением министра он становится рядовым депутатом Рижской Думы.

Н.Ушаков уже ранее заявил, что считает подготовленный Ю.Пуце запрос о нарушениях в своей работе юридически слабым и политизированным, а решение министра будет обжаловано в суде.