Латвийский министр просит проверить, не подлежат ли действия экс-мэра Риги Ушакова уголовной ответственности

Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) направило в Генпрокуратуру и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией информацию о нарушениях, которые могли быть допущены экс-мэром Риги Нилом Ушаковым, сообщил в понедельник телеканалу LNT глава министерства Юрис Пуце.
МОСРР просит правоохранительные органы проверить, не усматриваются ли в действиях Н.Ушакова признаки уголовных деяний по статьям о мошенничестве и бездействии должностного лица, вызвавших тяжелые последствия, пояснил он.
Ю.Пуце подчеркнул, что действия МОСРР в отношении Н.Ушакова не являются политическими, так как вскрывшиеся нарушения очень существенные, законы нарушались неоднократно, поэтому не действовать он не мог.
На замечание о том, что отстранение Н.Ушакова не внесет значительных изменений в работу правящей в Рижской думе коалиции, министр ответил, что его решение все равно является важным, так как демонстрирует будущим руководителям Рижской думы и руководителям всех других самоуправлений в Латвии, что он не потерпит нарушений закона.
Распустить всю Рижскую думу было невозможно, так как существенных нарушений в ее работе не обнаружено, добавил Ю.Пуце.
5 апреля Ю.Пуце издал распоряжение об отстранении Н.Ушакова от должности мэра Риги. В распоряжении министра указан ряд нарушений, допущенных экс-главой Риги как мэром и представителем держателя долей капитала муниципального предприятия общественного транспорта "Ригас сатиксме".
Н.Ушаков стал мэром Риги после муниципальных выборов 2009 года и занимает должность уже третий срок. С распоряжением министра он становится рядовым депутатом Рижской Думы.
Н.Ушаков уже ранее заявил, что считает подготовленный Ю.Пуце запрос о нарушениях в своей работе юридически слабым и политизированным, а решение министра будет обжаловано в суде.
МИД Азербайджана опроверг информацию о закрытии воздушного коридора для перевозок НАТО в Афганистан
Глава генштаба ВС Азербайджана посетил в Саудовской Аравии Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Российская Nordwind Airlines летом начнет прямые рейсы из Воронежа в Баку
Азербайджан рассчитывает на углубление сотрудничества с Всемирным Банком – президент Алиев
Разгерметизация трубопровода произошла на месторождении "Газпром нефти" в Оренбургской области
Центр Баку перекроют на 8 дней для движения транспорта в связи с проведением этапа Ф-1
Президент Алиев выделил средства на проектирование и начало строительства больницы на западе Азербайджана
Американский и канадский астронавты вышли в космос для замены аккумулятора солнечных панелей МКС
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании деловой миссии российских промышленных предприятий
В Азербайджане в городах Ленкорани и Масаллы прошли очередные региональные туры Олимпиады по русскому языку
Логистический Центр Абшерон принял первый блок-поезд по маршруту Стамбул-Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»