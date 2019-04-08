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СНГ 08.04.2019 14:01

Президент Казахстана одобрил перенос сроков строительства горнолыжного курорта в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал решение властей Алматы о переносе сроков строительства горнолыжного курорта "Кок-Жайлау".

"Аким Алматы Б.Байбек предложил отложить проект горнолыжного курорта "Кок Жайлау" для изучения экспертных оценок, мнений жителей города. Поддерживаю данное решение, принятое по моей рекомендации. Спешки в этом важном вопросе быть не должно", - написал К.Токаев в понедельник на своей странице в Twitter.

Ранее мэр Алматы Бауыржан Байбек сообщил в Twitter, что проект курорта "Кок-Жайлау" нуждается в доработке и пока откладывается.

Проект горнолыжного курорта "Кок Жайляу" на территории Иле-Алатауского национального парка предполагает создание более 50 км лыжных трасс, строительство канатно-кресельных дорог, гостиниц, ресторанов, других объектов инфраструктуры.

Против строительства курорта неоднократно выступали экологи, неправительственные организации, представители общественности. По мнению экологов, строительство курорта неблагоприятно скажется на экологической ситуации в Алматы и в национальном парке.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, КУРОРТ, ПОРУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]