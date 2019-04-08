Президент Казахстана одобрил перенос сроков строительства горнолыжного курорта в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал решение властей Алматы о переносе сроков строительства горнолыжного курорта "Кок-Жайлау".
"Аким Алматы Б.Байбек предложил отложить проект горнолыжного курорта "Кок Жайлау" для изучения экспертных оценок, мнений жителей города. Поддерживаю данное решение, принятое по моей рекомендации. Спешки в этом важном вопросе быть не должно", - написал К.Токаев в понедельник на своей странице в Twitter.
Ранее мэр Алматы Бауыржан Байбек сообщил в Twitter, что проект курорта "Кок-Жайлау" нуждается в доработке и пока откладывается.
Проект горнолыжного курорта "Кок Жайляу" на территории Иле-Алатауского национального парка предполагает создание более 50 км лыжных трасс, строительство канатно-кресельных дорог, гостиниц, ресторанов, других объектов инфраструктуры.
Против строительства курорта неоднократно выступали экологи, неправительственные организации, представители общественности. По мнению экологов, строительство курорта неблагоприятно скажется на экологической ситуации в Алматы и в национальном парке.
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