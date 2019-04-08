Иванишвили заявил о неизменности демократического курса Грузии

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в канун годовщины разгона демонстрации в Тбилиси 9 апреля 1989 года, когда в грузинской столице погибли более 20 человек, заявил о необходимости единства Грузии, неизменности курса на демократию в стране.
"История Грузии помнит многие дни, которые определили судьбу грузинского народа и решили будущее нашей страны. Именно таким является День 9 апреля. День, который тридцать лет назад дал начало новой эпохе. Освобождение родины от апологетов советской империи, независимость Грузии и свобода - это была великая национальная идея, вокруг которой объединилось все общество", - заявил Б.Иванишвили в письме, распространенном в понедельник.
Лидер "Грузинской мечты" отдал должное первому президенту страны Звиаду Гамсахурдия, который в 1991 году, через два года после событий в Тбилиси, объявил о восстановлении независимости Грузии.
Б.Иванишвили отметил, что приход его партии к власти 1 октября 2012 года Грузия встретила "без намека на демократию в стране, переполненными тюрьмами (...), оккупированными территориями и циничной моделью восточной тирании".
"Возвращение в прошлое сегодня немыслимо. Впереди только путь к рациональной политике, развитию и демократии. Необратимость продвижения грузинского государства основана только на понимании всем обществом единых целей. 9 апреля постоянно напоминает нам об этом", - подчеркнул лидер "Грузинской мечты".
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