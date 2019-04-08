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СНГ 08.04.2019 15:18

Таджикистан поддерживает интеграцию Афганистана в центральноазиатские проекты - спикер парламента

Таджикистан поддерживает международные усилия по афганскому урегулированию, выступает за интеграцию Афганистана в торгово-экономическое взаимодействие между странами Центральной Азии, заявил спикер нижней палаты таджикского парламента Шукурджон Зухуров на заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в Дохе.

"Таджикистан поддерживает международную стратегию по решению проблем и постконфликтного восстановления в Афганистане. Нам необходимо усилить нашу поддержку правительства Исламской Республики Афганистан. Важным фактором в этой области является вовлечение страны в региональную интеграцию посредством экономического и торгового сотрудничества с соседними странами", - говорится в заявлении Ш.Зухурова, текст которого опубликован на сайте парламента Таджикистана.

"Мы подчеркиваем важность реализации транспортных, коммуникационных и энергетических проектов, которые способствуют развитию регионального экономического сотрудничества", - сказал таджикский парламентарий.

Он отметил, что сохраняющаяся негативная военно-политическая ситуация в Афганистане отражается на ситуации в регионе. Осложняют проблему региональной безопасности появление на афганской территории боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация), контрабанда оружия и наркотиков.

Ш.Зухуров также заявил о приверженности Таджикистана нормам международного права, развитию международного сотрудничества на основе двустороннего конструктивного диалога между странами и на основе Устава ООН.

"Учитывая нынешние реалии и в целях обеспечения устойчивой безопасности и предотвращения растущих угроз терроризма, экстремизма, мы расширяем наше широкое сотрудничество с международными и региональными организациями и партнерами", - заявил спикер нижней палаты таджикского парламента.

Он отметил, что в мае 2018 года в сотрудничестве с ООН, Евросоюзом, ОБСЕ и другими партнерами по развитию в Душанбе прошла международная конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом, экстремизмом и насилием.

"Конференция в Душанбе доказала, что на данном этапе важно, чтобы каждое государство интегрировалось с международным сообществом, международными и региональными структурами и содействовало инклюзивному сотрудничеству", - отметил Ш.Зухуров.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, ЦЕНТРАЗИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]