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Дальнее зарубежье 08.04.2019 18:14

ЕС не планирует вводить санкции против Венесуэлы - Могерини

У ЕС нет санкций против Венесуэлы как страны, и Брюссель не планирует вводить подобные ограничительные меры в дальнейшем, заявила в понедельник, глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"У ЕС нет действующих санкций против Венесуэлы как таковой, и мы не рассматриваем введение санкций против Венесуэлы", - заявила Ф.Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.

"У нас есть точечные "индивидуальные" ограничения, меры против отдельных лиц, которые несут ответственность за жестокие действия или за нарушение демократического процесса. И эти меры не влияют на Венесуэлу как на страну", - отметила она.

Ф.Могерини не исключила, что страны ЕС могут в дальнейшем вводить дополнительные индивидуальные санкции в отношении лиц из Венесуэлы.

"Не исключено, что страны-члены (ЕС - ИФ) рассмотрят дальнейшие ограничительные меры против физлиц", - казала она.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]