ЕС не планирует вводить санкции против Венесуэлы - Могерини

У ЕС нет санкций против Венесуэлы как страны, и Брюссель не планирует вводить подобные ограничительные меры в дальнейшем, заявила в понедельник, глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"У ЕС нет действующих санкций против Венесуэлы как таковой, и мы не рассматриваем введение санкций против Венесуэлы", - заявила Ф.Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.
"У нас есть точечные "индивидуальные" ограничения, меры против отдельных лиц, которые несут ответственность за жестокие действия или за нарушение демократического процесса. И эти меры не влияют на Венесуэлу как на страну", - отметила она.
Ф.Могерини не исключила, что страны ЕС могут в дальнейшем вводить дополнительные индивидуальные санкции в отношении лиц из Венесуэлы.
"Не исключено, что страны-члены (ЕС - ИФ) рассмотрят дальнейшие ограничительные меры против физлиц", - казала она.
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