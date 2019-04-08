Турецкий государственный энергохолдинг претендует на 10% в проекте АЭС "Аккую", заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачёв.
По его словам, "Росатом" ведёт переговоры и с другими претендентами на долю в проекте.
"Пока могу сказать, что мы ведём переговоры с турецким государственным энергетическим холдингом EUAS. Их (претендентов - ИФ) гораздо больше, но могу сказать пока про одного (партнёра по переговорам - ИФ). С EUAS, думаю, до 10 (процентов - ИФ)",- сообщил А.Лихачёв.
АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании ГК "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС - около $22 млрд.
EUAS фигурирует в качестве потенциального инвестора проекта с начала прошлого года.
Летом 2017 года "Росатом" подписал term sheet по продаже 49% в "Аккую Нуклеар" турецкому консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon. Однако в феврале 2018 года CKK отказались от участия в проекте - по сообщению информагентства Anadolu, компании не смогли договориться по коммерческим вопросам строительства АЭС. Новым возможным партнером "Росатома" в проекте АЭС "Аккую" тогда называлась турецкая государственная энергокомпания EUAS ICC, с которой на тот момент велись переговоры.
В марте 2018 года глава "Росатома" сообщал журналистам, что сделка по продаже до 49% в "Аккую Нуклеар", скорее всего, сдвинется с 2018 на 2019 год.
В декабре А.Лихачёв сообщил журналистам, что "Росатом" планирует в 2019 году реализовать небольшую часть пакета в "Аккую Нуклеар". Небольшую долю - не все 49% - получит турецкая компания "не из той тройки", сказал тогда А.Лихачёв (турецкий консорциум Cengiz-Kolin-Kalyon - ИФ).
Ранее также сообщалось, что интерес к активу проявляют инвесторы Ближнего Востока.
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