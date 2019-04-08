Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.026 GBR   2.2212 TRY   0.3013

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.08 0.98 Brent 70.34 0.94

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 08.04.2019 21:25

Турецкий государственный энергохолдинг претендует на 10% в проекте АЭС "Аккую" - Лихачёв

Турецкий государственный энергохолдинг претендует на 10% в проекте АЭС "Аккую", заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачёв.

По его словам, "Росатом" ведёт переговоры и с другими претендентами на долю в проекте.

"Пока могу сказать, что мы ведём переговоры с турецким государственным энергетическим холдингом EUAS. Их (претендентов - ИФ) гораздо больше, но могу сказать пока про одного (партнёра по переговорам - ИФ). С EUAS, думаю, до 10 (процентов - ИФ)",- сообщил А.Лихачёв.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании ГК "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС - около $22 млрд.

EUAS фигурирует в качестве потенциального инвестора проекта с начала прошлого года.

Летом 2017 года "Росатом" подписал term sheet по продаже 49% в "Аккую Нуклеар" турецкому консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon. Однако в феврале 2018 года CKK отказались от участия в проекте - по сообщению информагентства Anadolu, компании не смогли договориться по коммерческим вопросам строительства АЭС. Новым возможным партнером "Росатома" в проекте АЭС "Аккую" тогда называлась турецкая государственная энергокомпания EUAS ICC, с которой на тот момент велись переговоры.

В марте 2018 года глава "Росатома" сообщал журналистам, что сделка по продаже до 49% в "Аккую Нуклеар", скорее всего, сдвинется с 2018 на 2019 год.

В декабре А.Лихачёв сообщил журналистам, что "Росатом" планирует в 2019 году реализовать небольшую часть пакета в "Аккую Нуклеар". Небольшую долю - не все 49% - получит турецкая компания "не из той тройки", сказал тогда А.Лихачёв (турецкий консорциум Cengiz-Kolin-Kalyon - ИФ).

Ранее также сообщалось, что интерес к активу проявляют инвесторы Ближнего Востока.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АККУЮ, ДОЛЯ


Похожие новости


РФ и Турция могут выйти на совместное производство высокотехнологичной военной техники - Путин Эрдоган: вопрос о поставках С-400 закрыт, это суверенное право Турции С Эрдоганом обсуждались перспективные проекты в сфере ВТС и поставка С-400 - Путин Завершение поставки комплексов С-400 Анкаре является первоочередной задачей в рамках российско-турецкого ВТС - Путин Путин выступает за дальнейшую отмену ограничений в торговле с Турцией Путин и Эрдоган обсуждают в Кремле двусторонние отношения и сотрудничество в различных сферах

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]