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Британское правительство намерено продолжить переговоры по Brexit с лейбористами

Правительство Великобритании намерено позднее в понедельник продолжить переговоры с Лейбористской партией о компромиссе по сделке о Brexit, сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Мы контактировали с оппозицией сегодня, технические переговоры между представителями пройдут этим вечером", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Большинство британцев считает, что выход ЕС без соглашения 12 апреля маловероятен, говорится в опросе Sky News. Такой позиции придерживаются 62% опрошенных. 27% опрошенных считают, что Brexit все же случится в эту пятницу.

Премьер Ирландии Лео Варадкар по итогам встречи с переговорщиком ЕС по Bexit Мишелем Барнье написал в Twitter, что Ирландия готова к дальнейшему продлению сроков Brexit. Л.Варадкар отметил, что он обсудил с М.Барнье то, на сколько стороны готовы продлить сроки Brexit. Он выразил уверенность, что Брюссель и Лондон смогут достигнуть договоренности по Brexit.

М.Барнье выразил надежду на то, что переговоры британского правительства с оппозицией приведут к положительному результату. Он подчеркнул, что ЕС будет рад предложить Великобритании создать таможенный союз после Brexit, за эту идею выступает Лейбористская партия.

До ближайшей возможной даты выхода Великобритании из ЕС - 12 апреля - остается четыре дня. Великобритания покинет ЕС без соглашения в этот день, если она не сможет предложить Брюсселю вариантов решения сложившейся ситуации на саммите ЕС 10 апреля.

Ожидается, что во вторник Т.Мэй встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также СМИ полагают, что во вторник может пройти очередное голосование по Brexit в британском парламенте, если правительство сможет прийти к консенсусу с Лейбористской партией.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ПЛАН, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]