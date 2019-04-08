Эрдоган: вопрос о поставках С-400 закрыт, это суверенное право Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о поставках Турции российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт, и никто не может заставить Россию и Турцию отказаться от достигнутых договоренностей.

"Дорожную карту" по С-400 мы уже проложили, соответствующие шаги сделали. Все уже закончено. И после этого кто-то будет выступать с пожеланиями, с рекомендациями отказаться от этого? (Они) будут не признавать наше мнение?", - сказал Р.Эрдоган в понедельник на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Если мы уже договорились, подписали соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше. Это наше суверенное право, это наше решение", - заявил он.

По словам президента Турции, "никто не может требовать от нас отказаться от этого (соглашения о поставках российских С-400 в Турцию)".