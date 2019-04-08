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Регион 08.04.2019 21:21

Эрдоган: вопрос о поставках С-400 закрыт, это суверенное право Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о поставках Турции российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт, и никто не может заставить Россию и Турцию отказаться от достигнутых договоренностей.

"Дорожную карту" по С-400 мы уже проложили, соответствующие шаги сделали. Все уже закончено. И после этого кто-то будет выступать с пожеланиями, с рекомендациями отказаться от этого? (Они) будут не признавать наше мнение?", - сказал Р.Эрдоган в понедельник на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Если мы уже договорились, подписали соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше. Это наше суверенное право, это наше решение", - заявил он.

По словам президента Турции, "никто не может требовать от нас отказаться от этого (соглашения о поставках российских С-400 в Турцию)".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЗРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]